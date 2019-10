È nata “LiguriaUp”: una nuova associazione politico-culturale

Provincia. “L’associazione culturale-politica “LiguriaUp” è nata per offrire ai cittadini che ne volessero far parte, un contenitore apartitico che sia in grado di analizzare, elaborare ed intervenire su quanto accade nella nostra società. politica e cultura, che dovrebbero marciare a braccetto, in Italia nel tempo, hanno sempre più dimostrato uno scollamento, che si ripercuote sulla normale vita politica e sociale”. Inizia così, il comunicato ufficiale della nuova realtà associativa “LiguriaUp”.

Spiegano i promotori: “Una cosa certa è che in Italia la democrazia rappresentativa non funziona più, in passato la democrazia rappresentativa riusciva efficacemente ad interpretare i bisogni della società e a farsene carico, ciò succedeva anche grazie anche ad un articolato sistema di corpi intermedi che metteva in connessione l’individuo con il suo rappresentante istituzionale. La rete capillare di intermediazione politica che esisteva un tempo non c’è più e si è ridotta ad un fatto effimero, si organizza per le competizioni elettorali e poi scompare”.

Ed ecco gli obiettivi della nuova associazione: “Preso atto di ciò, “LiguriaUp” ha l’ambizione di colmare l’evidente gap, lavorando su tutto il territorio Ligure, con propri aderenti e con tutti i cittadini disponibili a trattare insieme i noti problemi come: cultura, politica, welfare etc.”.

La nota si conclude con l’elenco dei primi aderenti: “Al nostro ambizioso progetto hanno aderito diverse persone che poi hanno indicato quali dirigenti personalità già impegnate nei settori a noi cari. Presidente Giorgio Gambaro, bancario genovese, consigliere comunale, coordinatore Provincia Genova; V. Presidente Franco Mantero, manager industriale, consigliere comunale, coordinatore provincia della Spezia; Fabrizio Biale, avvocato, delega giustizia e Probiviro; Eugenio Iannuzzi, V. Presidente Polisportiva Val Maremola, delega Sport e manifestazioni Alessia Ferrua, consulente, coordinatrice Imperia; Luca Folco, dirigente Sanità, segretario, delega enti locali; Cristina Franco, avvocato, presidente Lidu, delega affari internazionali e revisore dei conti Carlo Frumento, ingegnere, coordinatore Provincia Savona; Livio Sterla, architetto, delega ambiente. Presto renderemo pubbliche tutte le nostre iniziative. Rimanete collegati”. concludono.