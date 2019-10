Drammatico stato della A10, e drammatico stato di inerzia delle istituzioni

Nel 1993 proposi di realizzare un nuovo tratto autostradale tra il casello di Celle Ligure ed il casello di Savona Vado. Vantaggi?

1) Tratto a monte, prevalentemente in galleria, per il traffico di attraversamento.

2) Utilizzo della “vecchia autostrada” quale Aurelia bis.

Sono passati quasi 30 anni, ma nulla è stato fatto! Proprio nulla!

E’ inutile ricordare che alcune gallerie del tracciato sono fuori norma UE, che il tracciato è molto tortuoso e pericoloso, che il tracciato è in mezzo all’abitato, non ci sono corsie di emergenza, corsie troppo strette, curve teatro di continui incidenti, che è difficilissimo realizzare una Aurelia bis in quel tratto mentre la “vecchia autostrada” è adattissima quale Aurelia bis.

Ed allora, mentre si è aggravato enormemente il problema sia per il traffico cresciuto sia per i TIR aumentati in modo esponenziale, e visto che in 30 anni il discorso è rimasto al palo per quanto concerne sia le soluzioni che le decisioni, che vogliamo fare?

Vogliamo riprendere questo discorso?

Paolo Forzano