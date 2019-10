Diventare arbitro di calcio: corso gratuito promosso dall’Aia-sezione Savona

Savona. L’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Savona indice il Corso arbitri di calcio: la partecipazione è completamente gratuita. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito www.aiasavona.it lasciando i propri dati nella sezione “Diventa arbitro – Iscriviti” oppure inviando una mail a savona@aia-figc.it.

Possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che siano cittadini della Comunità Europea, con documento di identità valido, ed i cittadini extra comunitari, dotati anche di regolare permesso di soggiorno, che abbiano compiuto alla data dell’esame il 15esimo anno di età e non abbiano compiuto il 35esimo anno.

Al termine del Corso il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all’esame, prova che prevede dei test scritti ed orali sul Regolamento del Giuoco del Calcio ed un test di idoneità atletica.

Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC e si inizierà ad arbitrare dalla categoria “Giovanissimi”. Durante le prime gare gli arbitri saranno accompagnati da un “Tutor” che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocratiche nonché la compilazione del rapporto di gara.

Ogni arbitro dell’AIA è in possesso della Tessera Federale che gli consente di entrare gratuitamente in ogni Stadio dove la partita è organizzata sotto l’egida della FIGC su tutto il territorio Nazionale e per qualsiasi categoria. Gli studenti, al termine del primo anno di attività, potranno anche ricevere un’attestazione valida per i crediti formativi scolastici.

“Essere un arbitro di calcio – afferma il presidente della Sezione di Savona Fabio Muratore – aiuta anche a crescere e permette, soprattutto ai più giovani, di entrare in contatto con il mondo dello sport da un altro punto di vista. E poi ricordiamoci che senza l’arbitro, una gara non si può svolgere”.

“Chi diventa arbitro, lo resta per tutta la vita anche se non indossa la divisa o non usa più il fischietto – sostiene il vicepresidente savonese Simone Roba – E’ anche l’occasione, per chi ama il gioco del calcio, di poter veramente apprendere il Regolamento e far sì che le partite si svolgano nel modo dovuto”.