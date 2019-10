Dichiarazione di nascita, codice fiscale e scelta pediatra per i nuovi nati: ecco le novità

Regione. È stato approvato dalla giunta regionale lo schema di protocollo d’intesa per la semplificazione degli adempimenti relativi alla trasmissione telematica della dichiarazione di nascita, l’attribuzione del codice fiscale e la scelta del pediatra per i nuovi nati tra la Regione Liguria, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria, Anci Liguria, Federsanità Anmci Liguria e gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Il Protocollo disciplina la collaborazione tra le parti al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla trasmissione telematica della dichiarazione di nascita resa nei centri di nascita presenti nei Comuni aderenti, alla trascrizione dell’atto di nascita e all’iscrizione in anagrafe, nonché alla contestuale attribuzione del codice fiscale al neonato e alla conseguente scelta del pediatra. Le parti si impegnano a creare, per quanto di competenza, sinergie di assistenza reciproca e di formazione o di miglioramento e ampliamento della procedura.

La trasmissione ai Comuni aderenti delle dichiarazioni di nascita rese nei centri di nascita avverrà a cura della Direzione Medica di Presidio o della struttura ospedaliera a mezzo Posta Elettronica Certificata presso una casella appositamente creata da ciascun Comune ed a ciò dedicata.

La trascrizione dell’atto di nascita verrà tempestivamente effettuata dall’Ufficio di Stato Civile, previa verifica della correttezza dei dati trasmessi, e di ciò verrà data conferma alla struttura sanitaria. Nel contempo il Comune provvederà all’iscrizione del neonato nel registro della popolazione residente, anche ai fini dell’attribuzione del codice fiscale.

I Comuni renderanno disponibile alle strutture sanitarie e ospedaliere interessate dal progetto un collegamento telematico alle loro Anagrafi, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei sistemi informativi di quest’ultime, al fine di permettere loro di acquisire i dati necessari alla verifica delle informazioni inserite nelle dichiarazioni di nascita della madre / dei genitori richiedenti e consentirne la corretta redazione.

Ciascun Comune curerà la trasmissione dei dati anagrafici del nuovo nato ai fini dell’inserimento nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate e della conseguente attribuzione del codice fiscale, il quale – appena validato e in mancanza di cause ostative – sarà visibile agli operatori delle strutture sanitarie e ospedaliere mediante accesso telematico alle Anagrafi comunali.

Le ASL liguri individueranno per la territorialità di competenza le più opportune modalità per la parifica quotidiana delle Anagrafi comunali e dell’Anagrafe Sanitaria Regionale.

Gli operatori delle strutture ospedaliere avranno accesso all’Anagrafe Sanitaria Regionale in modo da consentire che la scelta del pediatra da parte della madre / dei genitori si perfezioni prima della dimissione ospedaliera. Nel caso in cui la dimissione avvenga prima dell’attribuzione del codice fiscale, gli operatori ospedalieri provvederanno a raccogliere le indicazioni in merito da parte della madre / dei genitori e inseriranno in Anagrafe Sanitaria il pediatra prescelto direttamente o comunicheranno tali informazioni al personale ASL competente per l’inserimento.

Il Protocollo d’intesa avrà una durata di un anno decorrente dalla sottoscrizione e sarà rinnovabile nella medesima forma. La volontà dei Comuni liguri di aderire al Protocollo dovrà essere manifestata mediante trasmissione a mezzo PEC di apposita lettera di adesione sottoscritta con firma digitale.