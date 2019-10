Derubata e presa per il collo, viene soccorsa dal capotreno: incubo sul treno Savona-Torino

Savona. Incubo sul treno Savona-Torino per una giovane, che è stata derubata e presa per il collo da un uomo, ma fortunatamente è stata soccorso dal capotreno e da un altro passeggero, che hanno evitato che la situazione potesse degenerare.

Il fatto è avvenuto sabato e ha visto protagonista un 37enne marocchino, residente in Piemonte. L’uomo, una volta salito sul convoglio, ha approfittato della distrazione della ragazza per sottrarle uno zaino contenente portafogli e cellulare.

È stato scoperto e si è dato alla fuga, correndo da una carrozza all’altra, ma è stato raggiunto dalla giovane. E a quel punto, le ha messo le mani al collo intimandole di “lasciarlo stare”.

Ma sono intervenuti il capotreno ed un altro passeggero, che hanno messo al sicuro la ragazza. All’arrivo alla stazione ferroviaria di Mondovì, ad attendere il nordafricano c’erano i carabinieri, che lo hanno individuato e arrestato. Nessuna traccia, però, di portafogli e cellulare, che sono stati gettati dall’uomo dal finestrino del treno in corsa per non farsi cogliere con la refurtiva addosso.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, svoltasi lunedì 30 settembre nel tribunale di Cuneo, l’uomo, che si è reso disponibile a risarcire il danno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.