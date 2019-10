Demolizione edificio, da lunedì chiusura della via Aurelia a Varazze

Varazze. Anas annuncia la chiusura della via Aurelia a Varazze.

Il provvedimento è reso necessario per consentire all’amministrazione comunale di eseguire in piena sicurezza i lavori di demolizione di parte di un edificio che si trova in prossimità della sede stradale.

L’intervento e quindi la chiusura scatteranno da lunedì 14 ottobre: fino al 25 ottobre la statale Aurelia sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 200 metri in corrispondenza del km 562.

La limitazione sarà attiva nei soli giorni feriali, con riapertura al traffico della statale durante i festivi e prefestivi.

Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità locale (via C. Nocelli/viale Nazioni Unite) tramite apposita segnaletica che indicherà la modifica della viabilità e i percorsi alternativi.