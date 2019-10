Da Genova per Voi al nuovo video “senza senso” su Youtube: doppio successo per il varazzino Redline

Varazze. Si è esibito a Genova per Voi ricevendo i complimenti personalmente da Willie Peyote per la sua versione de Il Bombarolo. E’ l’ultimo traguardo raggiunto da RedLine, nome d’arte di Luca Cerati, 20enne musicista di Varazze.

La sua strada da cantante inizia nel settembre 2017, quando esordisce sul web con una cover di Fred De Palma e Shade (“Se i rapper fossero noi”) riadattata su base di The Real Slim Shady di Eminem, riscuotendo un buon successo.

Qualche mese dopo pubblica su YouTube il suo primo singolo, Testa Di Rapper, un mix tra rap e swing, con l’aiuto di Emanuele Dabbono per la parte musicale. Questo pezzo verrà in seguito remixato da Dj Snore (Lorenzo Russo), che è tuttora il suo producer/dj.

Il 23 maggio 2018 lancia su YouTube il brano FaceTime, cantato insieme a Lara Calamano. “Questo brano è un po’ il vero inizio di tutto”, dice RedLine: infatti oltre a essere il suo pezzo più ascoltato (oltre 5000 visualizzazioni) è stato il “biglietto d’ingresso” per un grandissimo evento nel corso del quale ha potuto aprire un concerto di Shade. In seguito ha preso parte, come ospite a diverse manifestazioni locali.

“Forse” è il suo ultimo singolo uscito su YouTube: presentato il 13 febbraio 2019 viene accompagnato da un video realizzato nella splendida cornice di Borgio Verezzi. Nell’estate del 2019 viene chiamato ad aprire il concerto di Gabry Ponte. E pochi giorni fa, l’ultimo successo: l’esibizione come ospite al concorso Genova per voi, cantando la rivisitazione de Il Bombarolo (da De Andrè) davanti al rapper Willie Peyote.

Oltre alle canzoni, pubblica anche freestyle: il primo ispirato alla serie tv spagnola La Casa Di Carta e il secondo, uscito giusto qualche giorno fa, che è veramente, come lo definisce lui, un video, al primo impatto, senza senso.

Il titolo del brano è No Sense: prodotto questa volta da Exit (Eliseo Lepori), per la parte video è stato girato e montato da Angelo Tessore suo videomaker da sempre.

La location principale è sita in un bosco dove si muovono personaggi, alcuni alquanto bizzarri. L’idea del rapper é quella di parlare male di qualcuno senza un vero motivo, allora ha pensato di inscenare una lotta tra Rap e Trap, immedesimandosi in entrambi i generi, facendo una base trap ma con le parti vocali di un pezzo rap. Oltre ad interpretare la parte musicale, ha recitato in entrambi i ruoli: all’inizio è un Rapper e alla fine si trasforma in “Trapper”.

RedLine definisce il bosco come l’interno della sua mente, dove c’è molta confusione, rappresentata appunto dallo scontro fra i due generi musicali: nel testo lui se la prende con la Trap ma alla fine l’insulto è nullo perché si sta insultando da solo. Un video di un minuto con una trama invero un po’ complicata ma, come dice il titolo, “senza senso”.