Da Dego alla serata di premiazione dei neo laureati con il massimo punteggio

Dego. Anche un valbormidese sarà questa sera al ‘Carlo Felice’ di Genova tra i premiati alla ‘Lodi’s Night’, l’evento in cui viene dato un riconoscimento ai neo laureati che hanno conseguito il massimo punteggio.

Si tratta di Elias Vecchio, lombardo e deghese di adozione da ormai dieci anni, che lo scorso febbraio si è laureato all’Università del capoluogo ligure in Lingue e Culture moderne con la specializzazione in russo e portoghese.

Il suo ‘110 e lode’, come quello di altri meritevoli che hanno concluso in modo brillante il percorso di studi, sarà annoverato tra le eccellenze scolastiche regionali, di buon auspicio per il futuro professionale.