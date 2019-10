Culp Savona: “Impegno per salvare i posti di lavoro al Terminal Auto”

Savona. La vertenza aperta sui lavoratori di Savona Terminal Auto investe anche la Culp Savona.

La Compagnia dei Lavoratori Portuali annuncia il suo impegno per salvare i posti di lavoro e tutelare i livelli occupazionali: “Il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio dei Delegati della Culp esprimono la propria solidarietà ai lavoratori che hanno perso il posto e auspicano una soluzione positiva e condivisa del problema”.

“Cda Culp e delegati intendono, innanzitutto, chiarire che le risposte alle chiamate del terminalista rappresentano un inderogabile impegno istituzionale al quale non può in alcun modo sottrarsi”.

“Nessuno, e tanto meno la Compagnia Portuale, intende lucrare su questa vicenda; al contrario la Culp dichiara fin d’ora la propria disponibilità, nelle forme e nei modi possibili, a contribuire fattivamente alla soluzione della vertenza, così come storicamente sempre avvenuto in casi analoghi per titelare e salvaguardare il lavoro e l’occupazione portuale”.