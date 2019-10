Liguria. Liguria e savonese si preparano allo sciopero generale dei metalmeccanici: due ore di astensione dal lavoro previste per giovedì 31 ottobre in segno di protesta per le numerose crisi industriali, che riguardano anche il territorio ligure, crisi ancora irrisolte, vertenze aperte che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro.

“Le segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm indicono per giovedì 31 ottobre due ore di sciopero generale della categoria dei metalmeccanici con assemblee nei luoghi di lavoro”.

“I metalmeccanici chiedono al Governo e alle imprese una svolta nelle politiche industriali per affrontare e dare soluzione ai circa 160 tavoli crisi aziendali aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. E’ necessario attivare politiche industriali e ammortizzatori sociali che accompagnino questa fase di transizione ecologica tutelando l’occupazione”.

“Nell’ambito del percorso di mobilitazione, dopo lo sciopero, il 20 novembre ci sarà un’assemblea nazionale sempre su questi temi delle delegate e dei delegati di Fim-Fiom-Uilm”.

In tutto sono ben 160 tavoli di crisi aziendali aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. I sindacati tornano a chiedere con forza il ritorno ad una politica industriale che possa ridare ossigeno a molte aziende e al tempo stesso mettere in campo gli strumenti sociali per tutelare i lavoratori coinvolti in processi di riconversione e ristrutturazione produttiva.