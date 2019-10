Mallare. Dopo il successo delle prime due edizioni, domenica 6 ottobre, a Mallare, si è svolto il Costalunga Trail 2019. Organizzato da Mallare Outdoor, ha riscosso un notevole gradimento tra i runners ed un successo numerico di partecipazione.

Quattro le distanze previste dalla manifestazione, nei sentieri boschivi del comprensorio. La più lunga di 32 chilometri con 1.680 metri di dislivello, la media di 17 chilometri con 850 metri di dislivello, la breve di 11 chilometri con 500 metri di dislivello. Spazio anche ad una family run di 5 chilometri.

Foto 3 di 4







Nel complesso sono stati 135 i partecipanti giunti al traguardo nelle tre gare (su 139 partenti): 33 nella lunga, 45 nella media, 57 nella breve, cui si aggiungono una quarantina di presenze alla family run

Vincitore della gara di 32 chilometri è stato Gabriele Pace con il tempo di 2 ore 40’41”. Seconda posizione per Marco Lotti in 3 ore 03’27”. Terza classificata, vincitrice tra le donne, Monica Dalmasso in 3 ore 08’10”.

Completa il podio maschile Bruno Guadagnini in 3 ore 10’53”. Seconda donna Silvia Occhiena in 3 ore 45’24”, terza Marzia Gelai in 4 ore 02’29”.

Filippo Canavese ha vinto la 17 chilometri chiudendo in 1 ora 25’00”; secondo Andrea Pasero in 1h25’18”, terzo Luca Astigiano in 1h30’19”.

Nona assoluta, vincitrice della gara femminile, Emanuela Arnaldo con il tempo di 1 ora 41’10”; seconda Mariagrazia Pellegrino in 1 ora 44’21”, terza Marcella Ferraro in 1 ora 46’12”.

Lorenzo Parodi è il vincitore della 10 chilometri in 51’00”. Secondo Claudio Gaino in 59’10”, terzo è giunto Davide Oliveri in 1 ora 03’30”.

Dana Santamaria, quarta assoluta, ha primeggiato tra le donne con il tempo di 1 ora 03’44”, allo sprint su Susanna Scaramucci seconda in 1 ora 03’45”, terza Chiara Cortese in 1 ora 13’35”.

Le classifiche complete:

Nelle foto di Sergio Pitzalis: le quattro partenze