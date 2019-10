Corrispettivi elettronici e nuova finanziaria: Confartigianato incontra le imprese

Savona. Dopo il successo dell’edizione 2018, che ha traghettato oltre 200 imprese della provincia verso la fatturazione elettronica, il tour di Confartigianato Savona torna in occasione dei Corrispettivi Elettronici e di tutte le altre novità che entreranno in vigore dal primo gennaio 2020.

Gli appuntamenti a calendario sono:

– SAVONA presso gli uffici di Confartigianato Savona p.za Mameli 5/3: 14 ottobre, 15 ottobre e 22 ottobre ore 18; 18 ottobre e 25 ottobre ore 13.

– FINALE LIGURE presso gli uffici di Confartigianato Finale Ligure Via Maestri del Lavoro: 24 ottobre ore 18; 25 ottobre ore 13.

– CAIRO MONTENOTTE presso la sala di C.so Brigate Partigiane 1b3: 24 ottobre ore 18.

– ALBENGA: presso la Sala Riunioni di Cersaa di Albenga, Regione Rollo 98: 21 ottobre ore 13.

– VARAZZE: presso la sede di Confartigianato Varazze Palazzo Beato Jacopo, P.za Beato Jacopo 1: 29 ottobre 2019 ore 18.

“Torna il tour degli incontri sul territorio, – commentano da Confartigianato Savona. – Questa formula ben si presta ad evidenziare come, attraverso un percorso pianificato sul territorio, noi siamo in grado di portare agli artigiani pillole formative su materie e ambiti che possono diventare criticità per gli operatori. La nostra associazione, dopo il successo dello scorso anno in occasione della fatturazione elettronica si ripropone con momenti di incontro che non riguarderanno solamente il passaggio ai corrispettivi elettronici.”

Il 2020, infatti, si prospetta un anno di grande cambiamento per i temi amministrativi e fiscali: a rischio i regimi forfettari e le nuove misure per la lotta all’ evasione. Il programma dei lavori è articolato in due momenti: Il Corrispettivo Elettronico – cosa cambia e cosa fare entro il 1gennaio 2020 – La legge di bilancio 2020 e la prossima finanziaria: prospettive e anticipazioni.

“Gli incontri sono aperti alle imprese che intendono approfondire tali tematiche conoscendo e favorendo lo spirito di aggregazione tra gli imprenditori delle varie realtà locali. Confartigianato, quindi, si ripropone in veste itinerante proprio per favorire un maggior livello di aggiornamento insieme allo sviluppo di un sistema territoriale organizzato”, conclude l’associazione degli artigiani.

Al fine di organizzare gli incontri è gradita la manifestazione d’interesse. Per info: Segreteria Organizzativa segreteria@confartigianato.savona.it