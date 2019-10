Coppa Liguria di Prima Categoria ventitré calciatori squalificati

Altare. Sono ben ventitré i calciatori fermati dal giudice sportivo questa settimana per quanto riguarda la Coppa Liguria di Prima Categoria.

Matteo Polverini (Casarza Ligure) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “dopo aver subìto una trattenuta da parte di un avversario, lo scalciava volontariamente, con la palla non a distanza di gioco. Senza conseguenze lesive”.

Alessio Raspolini, Andrea Biagioni, Iacopo Erigozzi, Stefano Palagi (Intercomunale Beverino), Daniele Lai, Edoardo Moresco, Gabriele Ferrotti, Rexhep Spahiu (Altarese), Stefano Carlevarino, Nicola Orsolini (Speranza), Luca Realini, Andrea Torrengo (Aurora Calcio), Andrea Lovesio, Stefano Rossetti (nella foto) (Letimbro), Carlo Cabiati (Borghetto), Alessandro Cogozzo, Lorenzo Mangini (Caperanese), Simone Grandi (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Alex Bagnasco (Olimpia Carcarese), Tobia Nuti (Pegazzano), Andrea Capitani (Arcola Garibaldina) e Lorenzo Carocci (Quiliano&Valleggia) dovranno saltare la prossima partita.

Ammenda di 50 al Riccò Le Rondini “A titolo di risarcimento obbligato, per aver cagionato i propri tesserati danni al cardine superiore della porta del proprio spogliatoio (evidenziati dal direttore di gara, a seguito di apposito sopralluogo”.