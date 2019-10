LIVE: O. CARCARESE – MILLESIMO 0-0

26′ Punizione al limite di Spozio, alta sopra la traversa

24′ Corner dalla destra di Spozio, la sfera arriva a Zizzini che al limite ci prova al volo, la sua conclusione viene rimpallata da Franco

22′ Ancora Millesimo, Ciravegna dal vertice sinistro crossa in area, dove Raimondo ci prova di testa da distanza ravvicinata, Landi blocca in due tempi

18′ Occasione Millesimo, scambio sulla destra tra Roveta e Bove, quest’ultimo dal fondo riesce a reggere la pressione di Ezeukwu e a mettere in mezzo un pallone preziosissimo, ma non arriva nessun giocatore del Millesimo

17′ Punizione dai 30 metri di Lorenzo Negro, di poco fuori

15′ Lancio di Franco sulla sinistra per Roveta, ma Marenco è bravissimo ad anticiparlo e ad allontanare il pallone

13′ Al limite Zizzini si sposta la palla sul destro e lascia partire la conclusione, troppo debole per impensierire Santin che a terra blocca sicuro

10′ Partita ancora in fase di studio, le due formazioni combattono a centrocampo

1′ Partiti!

Prima dell’inizio della partita osservato un minuto di silenzio in memoria di mister Edy Amendola e il capitano della Carcarese, Davide Rebella ha omaggiato i giallorossi con un mazzo di fiori consegnato in panchina. Grandi gli abbracci tra i giocatori in campo.

FORMAZIONI

O. CARCARESE: Landi, Vero, Marenco, Marini, Spozio, Ezeukwu, Mazza, Rebella, Manti, Zizzini, Canaparo. A disp.: Allario, Caruso, Botta, Volga, Briano, Hublina, Sozzi, Comparato, Siri.

MILLESIMO: Santin, Bove, Franco, Sismondi, Negro F., Protelli, Negro L., Arena, Ciravegna, Roveta, Raimondo. A disp.: Rabellino, Ferri, De Madre, Morielli, Bertuzzo, Saviozzi, Rovere, Salvatico, Peirone.

Carcare. Buongiorno a tutti i lettori di Ivg.it, oggi al Candido Corrent una partita dalle mille emozioni. Una partita nel ricordo di un mister che ha fatto tanto per Millesimo e per il Millesimo: Edy Amendola, scomparso improvvisamente la scorsa settimana. I giallorossi dopo il grande dolore scendono oggi in campo per la prima volta e sono pronti ad onorarlo, regalandogli la partita perfetta che lui avrebbe sognato. Si vocifera che giocheranno con un modulo che il tecnico aveva ideato, ma mai messo in pratica. Ad affrontare i giallorossi, che possono ancora sperare nel passaggio del turno (tutto dipende dal risultato della capolista Quiliano contro l’Aurora), l’Olimpia Carcarese, che non ha più nulla da chiedere alla classifica, ma è sicuramente vogliosa di rivalsa dopo quattro giornate in cui manca alla vittoria.