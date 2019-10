Coppa Liguria di Prima Categoria, Aurora Calcio contro Quiliano&Valleggia: la cronaca in diretta

LIVE: AURORA – QUILIANO 0-1 (20′ Alaza)

3′ Lancio di Bondi per Alaza che ubriaca la difesa locale, entra in area, Gavacciuto interviene in scivolata, la sfera finisce a Vittori che tenta il tiro, fuori

2′ Incursione sulla sinistra di un inarrestabile Bazzano che crossa in area, Nonnis anticipa Alaza che si sarebbe trovato a due passi da Pesce

1′ Al via la ripresa!

SECONDO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo

40′ Partita in fase di stallo, con i locali padroni del possesso palla e alla ricerca del pari e un Quiliano che aspetta gli avversari e prova a ripartire affidandosi all’unica punta Alaza

32′ Annullato il pari: punizione di Rebella, Laudando spalle alle porta colpisce di testa e supera Cambone, ma la sua posizione è irregolare

30′ Bell’azione dell’Aurora con Rebella che serve in profondità Pucciano che a tu per tu manda fuori di pochissimo

20′ VANTAGGIO QUILIANO! Cross perfetto di Bondi in area, dove Alaza di testa imbuca l’1 a 0

16′ Ancora Aurora in avanti, Russo allarga sulla destra per Ferretti che lascia partire il traversone, in area colpisce di testa Pucciano, Cambone blocca sicuro

13′ Cross di Bonificino dalla sinistra, in area svetta Di Noto, la sua incornata si stampa sull’incrocio dei pali

5′ Ci prova il Quiliano: lancio per Bazzano che a tu per tu manda fuori di poco

2′ Subito pericolosa l’Aurora su corner: batte dalla sinistra Rebella, serve Nonnis che ci prova dalla distanza, bravo Cambone a neutralizzare la potente conclusione

1′ Partiti!

FORMAZIONI

AURORA: Pesce J., Gavacciuto, Nonnis, Ferretti, Di Noto, Usai, Bonifacino, Russo, Laudando, Rebella, Pucciano. A disp.: Ferro, Dotta, Munoz, Pesce L., Garrone, Diop, Pizzolato, Carta Saino. All. Adami

QUILIANO&VALLEGGIA: Cambone, Bondi, Vezzola, Buffo, Salinas, Russo, Bazzano, Vittori, Alaza, Grippo, Fabretti. A disp.: Fradella, Armellino, Panaro, Vivalda, Tino, Lupino, Intili, Carruzzo. All. Ferraro

Cairo Montenotte. Buonasera cari lettori di Ivg.it, oggi al Lionello Rizzo si decide il passaggio del turno del girone B. Alle ore 17:30 al via il match tra Aurora e Quiliano. I valbormidesi non hanno più nulla da chiedere alla classifica, al contrario dei rivieraschi a cui basta un pareggio per continuare il cammino in Coppa Liguria. In caso di sconfitta, invece, il Quiliano si troverebbe a pari punti con il Millesimo, ieri vittorioso in quel di Carcare, pari nello scontro diretto, a decidere sarà la differenza reti.