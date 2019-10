Commemorazione dei Defunti, ecco il programma delle iniziative nel savonese

Savona. Nella ricorrenza della commemorazione dei defunti, il 2 Novembre prossimo, alle ore 9.00 presso il cimitero di Stella sarà deposto, a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un cuscino di fiori sulla tomba del Presidente Sandro Pertini.

Successivamente, alle ore 10.00, presso il cimitero di Zinola a Savona, presenti le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, saranno deposte corone di alloro al Sacrario dei Defunti, al Sacrario dei Partigiani, al Cippo dei Caduti nella 2^ Guerra Mondiale, al Cippo degli Invalidi di guerra ed alla Lapide dei Deportati.

Seguirà benedizione e deposizione di fiori al Campo dei Bambini.

Dopo la Santa Messa, che sarà celebrata dal Vescovo Mons. Calogero Marino con inizio alle ore 10.20, la commemorazione proseguirà con il seguente programma: ore 11.20, piazza Mameli: deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti; ore 11.45, in zona Porto: imbarco presso Molo rimorchiatori; ore 12.00 lancio in mare di una corona d’alloro per tutti i Caduti del Mare.

Ad Albenga sabato 2 Novembre, presso il cimitero di Leca alle ore 8.45 si svolgerà la commemorazione dei Defunti con la deposizione della corona di fiori presso il Monumento dei Militari e a seguire la Santa Messa officiata da S.E. Rev.ma Mons. Vescovo Guglielmo Borghetti.

Lunedì 4 Novembre si terrà la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate. Il programma prevede: ore 11,45 Raduno delle Autorità in Piazza IV Novembre; ore 12,00 inizio cerimonia; ore 12,10 deposizione corona d’alloro al Monumento ai caduti; ore 12,20 Lettura dei messaggi istituzionali.

Per la giornata del 2 Novembre sono previste altre commemorazioni nei vari comuni della provincia savonese.