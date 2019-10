“Coloratissimo Autunno”, vetrina per il basilico Dop di Andora

Andora. Selfie e degustazioni fra i colori e il profumo del Basilico Genovese Dop di Andora in trasferta a Fossano in occasione di “Coloratissimo Autunno” la manifestazione dedicata alle eccellenze agricole locali. Ospiti del Comune piemontese e della Condotta Slow Food di Fossano, Andora propone degustazioni di olio Evo e l’atteso laboratorio di pesto al mortaio condotto da Simone Peirano.

L’assessore all’agricoltura Marco Giordano e quello alla Cultura Maria Teresa Nasi, raccontano ai visitatori il territorio, i prodotti della piana e le attrattive turistiche offrendo fino a domani sera degustazioni tipiche e la possibiltà di fare una foto con una cornice speciale con i colori del basilico e del litorale Andorese.

“È un modo diretto e piacevole per raccontare la nostra piana e invitare il pubblico a visitarla – spiega Marco Giordano – Fa piacere verificare l’interesse per i prodotti genuini e che Andora sia conosciuta”.

I laboratori di pesto al mortaio e le degustazioni proseguiranno anche domani.

“Ringraziamo Marco Barberis, la Condotta Slow Food di Fossano e il Comune per l’accoglienza e per averci dato la possibilità di presentare il territorio in una fiera così bella e di così antica tradizione che è tornata riscuotendo grande successo”.