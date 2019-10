Colonnine di ricarica a Finale, Frascherelli replica alla minoranza: “Proposta tardiva, noi già al lavoro da mesi”

Finale Ligure. “Siamo lieti che la pensino come noi, almeno per una volta non criticheranno in modo strumentale un’azione amministrativa della maggioranza “. Così l’amministrazione guidata da Ugo Frascherelli risponde alla proposta avanzata dalla minoranza finalese di installare delle stazioni di ricarica per i veicoli ad energia elettrica.

Spiegano dal Comune: “Da mesi stiamo rapportandoci con ditte del settore per intraprendere il percorso amministrativo più corretto. Gli uffici stanno valutando la pubblicazione di un avviso pubblico piuttosto che un eventuale bando. Abbiamo già valutato dove poter inserire le colonnine di ricarica. L idea è almeno una per rione, con una prima iniziativa da poter inserire nei parcheggi di via Genova (di fronte ad ex cinema Arena Ondina). Abbiamo anche discusso informalmente della cosa con l’Associazione Albergatori che ovviamente sposa l’iniziativa vedendola come trainante per lo sviluppo turistico della nostra località”.

“Se la minoranza è interessata alla questione può consultare tutto il lavoro fatto finora e magari essere anche utile a continuare il percorso già avviato “ conclude il sindaco Frascherelli.