Cisano, tutto pronto per la presentazione del progetto di efficientamento energetico del plesso scolastico

Cisano Sul Neva. Domani, venerdì 18 ottobre, presso la palestra della scuola “Guido Comanedì” di Cisano Sul Neva verrà presentato il progetto di efficientamento energetico del plesso scolastico.

Alla presenza del sindaco Massimo Niero, nell’ambito della stessa mattinata saranno anche consegnati ai ragazzi della classe 5° primaria i kit per “Puliamo il mondo” in programma venerdì 25 ottobre e a tutti gli studenti le nuove borracce, realizzate dal comune di Cisano sul Neva e che saranno presto disponibili per tutta la cittadinanza ad offerta libera di 6 euro.

Col ricavato, infine, saranno finanziati progetti legati all’ambiente studiati di concerto con gli studenti e le loro insegnanti.