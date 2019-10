Cisano sul Neva, conclusa la riunione per la metanizzazione della Val Neva e Val Pennavaire

Cisano sul Neva. Ieri mattina, nel palazzo comunale di Cisano Sul Neva, si è svolto l’incontro, convocato dal sindaco di Cisano Sul Neva Massimo Niero, finalizzato a concretizzare il progetto di metanizzazione della Val Neva e Val Pennavaire. Il Comune di Cisano sul Neva aveva già approvato, in consiglio comunale, il 26 maggio 2015, lo schema di convenzione Atem Savona 1 Sud Ovest per lo svolgimento della gara, in forma associata, per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto. La gara, di cui era capofila il comune di Albenga, due anni fa, era andata deserta.

Prima della scorsa estate la società “Energie Rete Gas srl” di Genova che, recentemente, ha realizzato il metanodotto tra l’ex cartiera Valbormida di Murialdo e i Comuni dell’Alta Val Bormida, Calizzano e Bardineto, presente all’incontro di ieri, ha già ottenuto l’approvazione del progetto per realizzare la dorsale di distribuzione del gas metano lunga 15 Km che servirà i Comuni di Cisano Sul Neva, Zuccarello, Castelbianco e Nasino. La condotta partirà dal bivio tra la SS 582 e la SP3 per dividersi in due direttrici a Martinetto e arrivare a servire i paesi di Nasino e Zuccarello. Spetterà invece alla Provincia di Savona (Ente d’Ambito) coadiuvata dal Consorzio Concessioni Rete Gas (CRG), consulente dell’Ambito territoriale, anch’esso presente all’incontro ieri mattina, in un secondo step, mettere a gara la distribuzione del gas metano.

I rappresentanti della Provincia hanno ribadito ai rappresentanti dei quattro Comuni interessati l’urgenza, di presentare un Piano industriale della durata di 12 anni che contenga un’analisi dettagliata dei costi-benefici e che abbia una base tecnica affidabile per definire il tracciato della rete di distribuzione e verificarne la sostenibilità economica. Solo allora si potrà procedere con la definizione del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.