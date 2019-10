Ciclismo: Trofeo Laigueglia inserito nella categoria ProSeries

Laigueglia. Da oggi è ufficiale: l’Union Cicliste Internationale promuove il Trofeo Laigueglia che supera brillantemente la selezione internazionale con altre competizioni italiane in concorso e passa alla prestigiosa categoria ProSeries.

Complessivamente saranno dieci le competizioni che in Italia potranno fregiarsi di questo importante risultato, voluto dall’UCI nell’ambito della riforma del ciclismo che, da un punto di vista prettamente tecnico sportivo, interessa tutta la categoria internazionale delle gare per professionisti nell’ambito della Europe Tour su strada.

Dichiara Lino Bersani, delegato allo sport del Comune di Laigueglia: “Pensiamo di aver meritato dopo quasi sessant’anni di attività (a febbraio il Trofeo Laigueglia festeggerà ben 57 anni, ndr) questo ambito risultato, che premia una storia longeva di sfide avvincenti e che ora coglie i massimi frutti sportivi ma anche sicuramente promozionali. Questo risultato conferisce sicuramente grande lustro al nostro borgo ma anche al territorio intero, perché il ciclismo è un patrimonio di tutti, in modo particolare di quei paesi che ospitano il passaggio dei grandi campioni delle due ruote. Questo per noi è un nuovo punto di partenza traguardando le nuove sfide che il ciclismo ormai globalizzato ci propone, nel prosieguo del terzo millennio vogliamo essere protagonisti più che mai”.

Il sindaco Roberto Sasso del Verme commenta: “Un ringraziamento particolare da parte dell’amministrazione di Laigueglia a quanti hanno creduto nel valore sportivo del Trofeo Laigueglia e lo hanno sostenuto specialmente in questi ultimi anni: la Lega del Ciclismo Professionistico, la Regione Liguria, l’associazione de I Borghi più Belli d’Italia”.

La macchina organizzativa si è già messa in moto e sta preparando una serie di grandi eventi ciclistici che andranno a contorno del Trofeo Laigueglia per far sì che la proposta sportiva sia distribuita su uno spazio temporale più ampio.

Infatti il calendario del 2020 già propone la prossima edizione del 57° Trofeo Laigueglia il giorno 16 febbraio, a cui seguono il giorno 23 la 25ª Granfondo Internazionale Laigueglia, gara di apertura del mondo amatoriale, il 14 e 15 marzo il 27° Trofeo Laigueglia MTB Classic, dedicato alle categorie internazionale e a quelle giovanili valido come prova di campionato italiano di società.

In progetto, ancora da definire, un’importante prova di campionato in ambito e-bike per valorizzare l’intero comprensorio di cui Laigueglia è capofila del progetto Intercomunale delle Alpi Liguri del mondo outdoor.

Al fine di suggellare l’importante riconoscimento e la storicità, l’amministrazione comunale ha deciso di creare tramite una sponsorizzazione la nuova maglia ufficiale del Trofeo Laigueglia che verrà presentata e commercializzata in vista dell’evento.