Ciclismo, nel 2020 la Coppa Liguria delle Gran Fondo: Laigueglia e Alassio in calendario

Alassio. Non è stato semplice, specie dopo il recente annullamento della Gran Fondo di La Spezia, ma col ritorno nel calendario primaverile di Alassio, ecco che tornano ad esserci le condizioni per proporre una Coppa Liguria con almeno quattro prove principali del territorio e zone limitrofe.

Un calendario temporale che parte con Laigueglia a fine febbraio e si conclude con Torino al 3 maggio, dunque come da tradizione nel primo terzo della stagione.

Molto interessante la quota cumulativa (110 euro per 4 gare di quel calibro) al fine di garantire servizi e classifiche. In tal senso, oltre alla graduatoria generale Coppa Liguria (con relative premiazioni) saranno attivate in parallelo due classifiche regionali riservate ai soli tesserati o nativi piemontesi o liguri. Dunque una classifica regionale all’interno della classifica di Coppa Liguria. Quest’ultime due non saranno premiate ma saranno comunque una curiosità agonistica che siamo sicuri piacerà agli abbonati.

Ecco il riepilogo del circuito ligure-piemontese, ricordando che si aggiunge alle proposte degli altri nostri challenge on the road proposti da Sport Service: Alé Challenge, Giro delle Regioni, Coppa Toscana, Brevetto dei Campionissimi.

Il calendario della Coppa Liguria 2020:

domenica 23 febbraio Gran Fondo Laigueglia

domenica 15 marzo Gran Fondo Alassio

domenica 22 marzo Gran Fondo Sanremo

domenica 3 maggio Gran Fondo Torino

Le classifiche percorsi lunghi conteggeranno i migliori tre risultati. La quota abbonamento solidarietà è 150 euro con griglia di merito.