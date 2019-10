Alassio. Sul sito della Gran Fondo di Alassio il conto alla rovescia verso la sesta edizione si sta sempre più assottigliando e ormai manca davvero poco al grande evento.

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre: partenza da via Dante Alighieri, all’altezza di piazza Partigiani dove già da sabato sarà allestita una vera e propria area expo con tutte le novità in tema di ciclismo su strada.

La Gran Fondo Alassio torna dunque ad animare le strade del territorio grazie all’organizzazione della Gs Alpi con i patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Alassio ed il contributo della Gesco Srl.

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati Acsi, Fci e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione per l’anno 2019. Numerose le categorie previste, uomini e donne distinti per fasce di età e disabili.

Due sono i percorsi, uno di di 65 chilometri con un dislivello di 1.336 metri e uno di 106 chilometri con un dislivello di 2.137 metri, che si articolano sul territorio delle province di Savona e Imperia. L’arrivo, in entrambi i casi, è sul piazzale della Madonna della Guardia.

“Si tratta di una manifestazione che coinvolge centinaia di atleti – il commento di Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio – che ha un impatto straordinario sul pubblico e sulla città. Quest’anno abbiamo cercato, cambiando la data e posticipandola alla prima metà di ottobre, di allungare la stagione. Questo credo consentirà di presentarci con una città in grado di accogliere al meglio pubblico e partecipanti. Del resto sentieristica, mare e impianti indoor garantiscono ad Alassio una bella stagione dello sport lunga tutto l’anno”.