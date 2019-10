Chiuso il chiosco in piazza del Popolo, aprono un negozio di alimentari a Savona. Saccone (Ugl): “Aiutiamoli”

Savona. Hanno chiuso il chiosco in piazza del Popolo, per poi aprire un piccolo negozio di alimentari, sempre a Savona. E ora arriva l’appello della responsabile Ugl per la Liguria Simona Saccone per supportare la loro attività.

“Vi ricordate la famiglia che gestiva i chioschi in piazza del Popolo e, – sostiene Saccone, anche consigliere comunale di Fdi, – mandati via dal Comune di Savona? E non entro nel merito del come e del perchè,hanno aperto un piccolissimo negozietto di alimentari in Via Sormano 8, a Savona. La mamma e il figlio stanno al banco e il papa’ va a fare consegne. So che non bisogna fare pubblicità, ma provano con onestà e dignità a lavorare a tirare su il minimo indispensabile per vivere con tanto impegno”.

“Una famiglia italiana, una famiglia con problemi di disabilità ma una famiglia onesta che combatte contro la povertà e la crisi e che cerca di dare un futuro al figlio. Vogliamo sentirci un popolo e un paese ma i primi dovremmo essere noi cittadini ad aiutarci tra di noi e proprio con chi abbiamo vicino e sappiamo che ha bisogno, penso che questa piccola famiglia vada supportata per il suo coraggio e per il suo impegno”.

“Faccio un appello sia come responsabile delle politiche sociali di Ugl per la regione Liguria sia come consigliere comunale di FDi di Savona. Ogni tanto una piccola spesa facciamola da loro li renderemo felici e meno soli”.

“Facciamo troppo presto a chiudere gli occhi al dolore e alla sofferenza in una città che purtroppo tocca con mano un crisi di proporzioni importanti con la chiusura delle sue aziende ,alle saracinesche abbassate ogni giorno. A volte un piccolo gesto verso chi soffre è per il prossimo un grande sorriso”, ha concluso Saccone.