Cgil estende gli orari in Valbormida, nuovo presidio a Calizzano

Calizzano. Da ottobre la CGIL aumenta il proprio impegno in Valbormida estendendo gli orari di apertura di alcune sedi e con un nuovo presidio dello SPI, il sindacato pensionati della CGIL, a Calizzano.

Oltre agli orari ed al nuovo presidio è prevista anche una maggiore copertura da parte del Patronato INCA CGIL (tutela previdenziale e assistenziale, informazioni, consulenza ed assistenza nelle richieste di pensionamento, invalidità civili, ecc.) e del CAAF CGIL, (il centro di assistenza fiscale dove poter sbrigare, oltre che le dichiarazioni dei redditi, anche pratiche per Isee, successioni e contratti di assunzione colf e badanti, eccetera).

I nuovi orari, in vigore da ottobre sono i seguenti:

– Cairo M. (Via Bertolotti 79 – tel. 019.52.62.60) tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 con presenza del Patronato INCA il lunedì e giovedì mattina e martedì pomeriggio anche su appuntamento, del CAAF CGIL, su appuntamento, il martedì, mercoledì e venerdì mattina e il lunedì e giovedì pomeriggio;

– Carcare (Via Castellani 21, tel. 019.51.70.89) il Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì mattina dalle 09.00 alle 12.00 con presenza del Patronato INCA il mercoledì mattina su appuntamento, e del CAAF CGIL il lunedì mattina su appuntamento;

– Millesimo (P.zza Pertini – Centro polifunzionale comunale, tel. 019.50.62.60) il Martedì e Giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 con presenza del Patronato INCA il martedì mattina su appuntamento, e del CAAF CGIL il giovedì mattina su appuntamento;

– Calizzano (secondo piano del palazzo comunale, tel. 019.50.62.60) il Giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

“Vogliamo rispondere in modo concreto – spiega Andrea Pasa, segretario generale della Camera del Lavoro di Savona – alle esigenze ed alle aspettative di un territorio in cui la CGIL è diventata importante punto di riferimento per gli iscritti, lavoratori e pensionati, e per molti cittadini che sempre più spesso si rivolgono a noi per informazioni, richieste e necessità che riguardano ambiti lavorativi ma anche sociali o di natura non strettamente sindacale”.