Ceriale, rubano alimenti e alcolici alla Lidl: denunciati dalla polizia locale 

Ceriale. Durante la mattinata odierna, un cittadino marocchino, Y.S. di 27 anni, già pluripregiudicato per vari reati, e una cittadina italiana, M.A. di 35 anni, residente in provincia di Savona, sono stati denunciati a piede libero dalla polizia locale di Ceriale rispettivamente per furto e furto in concorso.

I due, all’interno del supermercato Lidl di Ceriale, sono stati sorpresi dal personale a rubare una modica quantità di prodotti alimentari e alcolici.

Uno degli addetti è partito all’inseguimento del marocchino che, di tutta risposta, lo ha minacciato verbalmente. Ma a quel punto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno fermato entrambi gli autori dei furti.