Ceriale, la minoranza batte un colpo: “Pronti a svolgere il nostro ruolo al servizio dei cittadini”

Ceriale. A meno di una settimana dalle dimissioni del consigliere D’Acunto, in un incontro informale tra il consigliere di opposizione in quota Lega Fabrizio Dani e molti sostenitori della lista in corsa alle elezioni 2018, la minoranza di Ceriale si dichiara unita, coesa e pronta a svolgere il proprio ruolo con ancor più attenzione alle decisioni ed all’operato del parlamentino cerialese.

“Il primo segnale che abbiamo voluto dare – spiega Dani – è stato quello con cui siamo venuti in possesso degli atti, sebbene non tutti, relativi alle modalità dei rimborsi spese di viaggio degli amministratori comunali! Crediamo che questo nostro interessamento, abbia portato la maggioranza a riunire in tutta fretta la commissione per discutere sull’acquisizione di un regolamento che disciplini tale materia”.

Continua Dani: “Per la cronaca, vogliamo ricordare che già nel febbraio 2015 fu presentata dai consiglieri di opposizione (tra cui l’attuale vice-sindaco Luigi Giordano) una mozione per l’adozione di un regolamento comunale che disciplinasse adeguatamente la materia dei rimborsi di viaggio”.

Conclude il consigliere di minoranza: “Visto che già nel 2015, si riteneva necessario l’adozione di un regolamento, ci saremmo aspettati dal vice-sindaco (a 16 mesi dall’entrata in carica) una continuità dell’azione intrapresa 4 anni fa! Quando avremo tutti gli atti richiesti, perseguiremo la strada che riterremo migliore, a tutela degli organi burocratici, degli organi politici e dei cittadini affinché sull’argomento, non vi siano più dubbi ed ambiguità ma solo certezze dettate da un regolamento adottato dal consiglio comunale si spera, grazie anche all’attenzione della minoranza che ribadisco a Ceriale esiste e vigila con attenzione e scrupolosità” termina la nota.