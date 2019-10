Ceriale. Si allunga la lista di lavori pubblici messi in atto dall’amministrazione comunale di Ceriale. Lunedì, infatti, partirà l’intervento per i nuovi parcheggi nella zona del cimitero, lungo via Cadanzo.

In tutto saranno 60 i nuovi posti auto previsti dal progetto definitivo, per un importo complessivo di 250 mila euro, fondi messi a bilancio dal Comune di Ceriale.

I park saranno completamente gratuiti. Dei 60 nuovi parcheggi almeno due stalli saranno riservati ai diversamente abili.

Nell’ambito del progetto varato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici sarà predisposta una illuminazione a Led, sarà effettuata una regimentazione delle acque piovane (per evitare possibili allagamenti), saranno realizzati muri di contenimento in cemento armato, oltre ad un nuovo marciapiede in continuità con quello già esistente, per agevolare e rendere più sicuro il flusso pedonale.

Soddisfazione per il via ai lavori da parte del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano: “Finalmente, dopo anni, siamo riusciti a portare a compimento un’opera pubblica che avrà un notevole impatto per la nostra cittadina, in quanto andrà a razionalizzare i posti auto, aumentando così la disponibilità di stalli”.

“Inoltre, l’intervento per la realizzazione dei nuovi parcheggi andrà a migliorare tutto l’assetto viario della zona, con benefici complessivi per la mobilità e la stessa sicurezza stradale” aggiunge.

A seguito di un sopralluogo svolto anche con Anas, per via Cadanzo sarà previsto un senso unico a salire, mentre per ritornare sulla via Aurelia si potrà scendere da via Chioso.

“La nuova viabilità andrà quindi ad alleggerire la situazione attuale, in modo particolare nella stagione estiva e tiene anche conto della normativa sui disabili” conclude il vice sindaco e assessore Luigi Giordano.