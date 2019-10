Centri per l’Impiego, scatta la mobilitazione dei lavoratori: incontro con la Regione

Liguria. Venerdì 11 ottobre, alle ore 11.00, presso la Prefettura di Genova si terrà un incontro sindacale sulla vertenza che coinvolge i lavoratori dei Centri per l’Impiego in Liguria.

Lo scorso luglio era stato proclamato lo stato di agitazione del personale, poi sospeso a seguito di alcune rassicurazioni da parte anche da parte della Regione Liguria. Ad oggi però problemi e preoccupazioni dei lavoratori dei Centri per l’impiego non sono risolti. In particolare resta parzialmente irrisolta la questione delle stabilizzazioni del personale precario e il sottoinquadramento del personale di ruolo.

Per questi motivi, come da normativa, è stato chiesto l’incontro in Prefettura al quale parteciperà anche la Regione Liguria.

In mancanza di rassicurazioni a tutela dei diritti di lavoratori e utenti saranno calendarizzate prossime iniziative di mobilitazione.