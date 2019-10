Cengio, il maltempo non ferma la "Festa della Zucca": edizione di successo

Cengio. Nonostante la pioggia, grande successo per la “Festa della Zucca” di Rocchetta di Cengio. La felicità e la magia sono stati i temi di questa edizione ricca di grandi novità per grandi e bambini.

La manifestazione giunta alla sedicesima edizione è diventata un importante appuntamento non soltanto per la riscoperta della zucca di Rocchetta, ma anche per far conoscere i prodotti della Valle Bormida, ed in particolare i Presidi Slow Food. Il programma è stato ricco di eventi, che si sono svolti all’interno del Palazucca. Venerdì si è iniziato con la presentazione del libro “Mai per caso” di Angela Ruffino, la consegna della 7° “Zucca d’Oro”. premio che la Fam.Santin ha istituito in ricordo di Albino e il Gemellaggio gastronomico tra due prodotti De.Co. della Vallebormida la Zucca di Rocchetta e la Cipolla ripiena di Roccavignale.

Sabato tutto esaurito per l’evento “La tavola di Leonardo”, la tradizionale cena con la zucca di Rocchetta rende omaggio al grande genio in occasione del 500° anniversario della morte con un menù preparato dall’Executive Chef Sandro Usai con la Comunità del Cibo della Zucca di Rocchetta e la collaborazione degli allievi del Centro Valbormida Formazione di Carcare.

Il tutto accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che ha accompagnato il pubblico a scoprire un Leonardo poco conosciuto impegnato a inventare macchine per migliorare l’attività nelle cucine del castello degli Sforza. Domenica con pranzo al PalaZucca, con lo shhow cooing di Luca del ristorante Quintilio di Altare e la presentazione della favola della Zucca Felice realizzata dalla fata Zucchina con il coinvolgimento degli alunni delle primarie di Millesimo, Cairo M.te e Carcare e le premiazioni dei concorsi di pittura e riservati a produttori di zucca.

Anche questa edizione di ZuccaInPiazza è stata riconosciuta “Ecofesta” dalla regione Liguria sia per l’adozione di stoviglie compostabili che per la dotazione di appositi contenitori per asporto cibo non consumato. Per tutta la manifestazione, dal mattino e per tutta la giornata sarà presente l’Enoteca “A Cantinetta” che proporrà una degustazione vini di qualità insieme a la “Magica Terra”, che proporrà deliziosi dolci alla zucca di Rocchetta.