Celle Ligure, partono martedì 22 i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida

Celle Ligure. Saranno avviati martedì 22 ottobre i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida, a Celle Ligure. Per l’esecuzione degli interventi sarà attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 565,120 e il km 565,220 della statale Aurelia, con il contestuale divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Comunica Anas, responsabile delle operazioni.

La limitazione sarà attiva fino all’ultimazione degli interventi, prevista entro il 10 maggio 2020.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida