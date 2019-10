Celle Ligure. Il Celle di mister Davide Palermo schianta (4-2) il Bragno, portando a casa tre punti pesanti per la propria classifica.

“Partita durissima, giocata contro una compagine organizzata come il Bragno – afferma il direttore sportivo giallorosso Andrea Traverso – l’andamento della partita è stato altalenante e dopo un primo tempo terminato sul risultato di 1-1, nella ripresa, sfruttando la superiorità numerica (ndr, espulsione di Paroldo), siamo riusciti a vincere la gara, mettendo in mostra un Raiola super, autore dell’assist e di un goal che hanno chiuso la partita. Tre punti utili per la classifica, il morale, che ci permettono di proseguire al meglio il nostro processo di crescita”.