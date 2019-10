Savona. Alle 18, l’inaugurazione della sede di CasaPound, in via San Lorenzo, a Savona.

E a meno di un’ora all’appuntamento, l’arteria stradale è stata chiusa al traffico per questioni di sicurezza (creando non pochi disagi anche ai residenti, “bloccati” per questioni di ordine pubblico) e sono numerosi gli uomini delle forze dell’ordine presenti per evitare possibili scontri e momenti di tensione.

In via San Lorenzo, infatti, si sono ritrovati anche numerosi gruppi antifascisti che, striscioni e bandiere alla mano, hanno atteso a loro volta l’inaugurazione, intonando cori, canzoni e senza risparmiare dure contestazioni.

Nei giorni scorsi, il coordinamento provinciale di Articolo Uno di Savona aveva lasciato un appello affermando che: “Tutte le forze antifasciste di Savona, hanno l’obbligo far sentire la propria voce delle cittadine e dei cittadini contro l’apertura della sede di Casapound nella via San Lorenzo”.