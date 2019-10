Carcare. Due nuovi mezzi arricchiscono da oggi la flotta assistenziale della Croce Bianca di Carcare.

Grande festa per l’inaugurazione di un’ambulanza – unità mobile per la rianimazione, dedicata al compianto giovane milite Riccardo Magnanini (a tagliare il nastro è stata la mamma, Maria Ferri) e di un Fiat Doblo per il trasporto dei disabili.

“Un momento di gioia e soddisfazione per ricordare l’impegno di tutti i volontari, senza i quali non sarebbe possibile svolgere un servizio così prezioso – commenta il presidente Alessandro Ferraris – Ad ora sono otto, in tutto, i mezzi in dotazione, di cui sei ambulanze. Un ringraziamento va anche a coloro che ci sostengono con la loro vicinanza.

Presenti alla cerimonia numerose consorelle della Val Bormida e della Riviera, che hanno partecipato al corteo di festa dei mezzi.