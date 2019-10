Carcare, il controllo di vicinato si estende alla frazione del Vispa

Carcare. Dal centro dell’abitato di Carcare, il Controllo di Vicinato si sposta nella frazione del Vispa. Il comitato spontaneo “a Carcare” in collaborazione con l’amministrazione comunale ha invitato tutti gli abitanti della frazione a partecipare ad una serata informativa in programma giovedì 24 ottobre alle 21 presso la sala riunioni dell’ex asilo di Vispa.

Spiegano dal Comune: “La formula non cambia, rispetto a quella già attivata in alcune zone del centro. Al termine delle riunioni informative, durante le quali si raccolgono eventuali adesioni, il gruppo si organizza, dopodiché si procede alla perimetrazione dell’area da sottoporre al controllo, il Comune installa l’opportuna segnaletica con funzione dissuasoria e informativa al contempo, infine inizia l’attività dei volontari che tramite le applicazioni dei loro telefonini si scambiano le informazioni che un responsabile valuta se sottoporre all’attenzione della polizia locale per attivare un intervento preventivo o repressivo di reati contro il patrimonio pubblico e privato”.

In merito il sindaco del comune di Carcare Christian De Vecchi: “Fondamentalmente si tratterà della presentazione di una proposta concreta per rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, per garantire maggiore sicurezza urbana. Il successo di questo tipo di controllo preventivo è la capacità del cittadino ad essere parte attiva nella tutela dei propri diritti ed interessi.”

Dal comitato promotore il presidente Gianni Martini sottolinea: “A Carcare il controllo di vicinato è nato secondo le linee guida della Prefettura di Savona, l’obiettivo condiviso con il Comune e la polizia locale è semplicemente quello di rendere efficace la collaborazione attiva dei concittadini nella prevenzione dei reati contro il patrimonio. Dopo l’esperimento carcarese abbiamo ritenuto opportuno spostare l’iniziativa anche nell’abitato della frazione del Vispa”.