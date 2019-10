Capitaneria di porto di Savona, il comandante Cimmino incontra il ceto peschereccio: prosegue il progetto “Pulizia dei fondali”

Savona. Stamattina presso la sede della capitaneria di porto di Savona si è svolto un incontro fra il comandante della capitaneria di porto Francesco Cimmino ed una nutrita rappresentanza del ceto peschereccio delle marineria di Savona-Vado, Varazze e Finale Ligure.

“Nel corso dell’incontro sono state ascoltate dal comandante e dai propri collaboratori presenti, le problematiche esposte dai pescatori e nel contempo è stata assicurata una pronta risposta dell’autorità marittima per garantire il rispetto e la difesa dell’ambiente marino costiero al fine di assicurare la tutela della variegata risorsa ittica del Mar Ligure”.

Per il comandante Cimmino si è trattato di “un primo incontro conoscitivo ed un punto di partenza su cui sviluppare un rapporto costruttivo e di collaborazione reciproca il tutto al fine di evitare e prevenire problematiche ed illeciti”. Lo stesso comandante ha evidenziato il ruolo dei pescatori anche come “sentinelle del mare” ed in tal ottica è stato portato avanti con la categoria dello strascico l’accordo di programma “Fondali Puliti” che permette agli stessi di aver un punto di raccolta dei rifiuti recuperati in mare.

Il progetto è stato promosso dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il coinvolgimento della capitaneria di porto di Savona in sinergia con l’ufficio territoriale di Savona dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed il Comune di Brgeggi e proseguirà anche nell’anno 2020 e verrà implementato nell’area di vado ligure ad altre categorie di pescatori professionisti.