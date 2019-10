Campionato regionale Allieve: Fratellanza Savonese seconda tra le Gold 2

Savona. Domenica 27 ottobre presso il palazzetto dello sport di Genova Sant’Eusebio, si è svolta la seconda prova del campionato regionale Allieve Gold a squadre.

A vincere gara e titolo regionale nella Gold 1 la Rubattino con le ginnaste Ludovica Wernitznig, Sveva Anelli, Elisa Ubaldi e Anna Materni.

Nella Gold 2 vittoria della squadra dell’Andrea Doria composta dalle ginnaste Atena Cacace, Zoe Frisina, Sara Nurra e Domitilla Olivieri che si è aggiudicata anche il titolo regionale davanti alla compagine della Fratellanza Savonese, seconda con Beatrice Vettori, Nicole Negro, Eleonora Revello, Celeste Ghiglia, Flavia Garbarino e Chiara Rapisarda. Sul terzo gradino del podio il Canaletto con le ginnaste Iside Cirronis, Gaia Castellano, Elisa De Cesare e Sara Porpora. A seguire, quarta San Michele, quinta Riboli, sesta Pro Italia.

Nella Gold 3a primo posto e titolo regionale per l’Auxilium di Milena Laviano, Emma Fadda, Emma Stafasani, Sofia Grassi e Caterina Calanni Fraccono. Al secondo posto l’Andrea Doria con le ginnaste Giulia Ventura, Giorgia Fazzari, Sofia Pedevilla, Electra Scagliola, Matilde Somaglia e Ariel Spitaleri. Terzo posto per la Pro Chiavari con Alessia Marena, Emily Botto, Federica Rei, Elisa Pizzorno, Sofia Scaramozzino e Aurora Frittitta. Quarto posto per la Fratellanza Savonese, poi quinta Calasanzio, sesta San Michele, settima Canaletto, ottava Rubattino, nona Sestri Ponente.

Nella Gold 3b primo posto e titolo regionale per il Calasanzio con le ginnaste Chiara Dellepiane, Sara Russel, Sofia Galdino e Anna Rebora.

Tutte le squadre sono ammesse alla fase di Zona Tecnica di domenica 17 novembre che si svolgerà a Torino, in Piemonte.