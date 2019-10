Campionato Invernale di Marina di Loano, partita la seconda edizione

Loano. Il Campionato Invernale di Marina di Loano, giunto alla sua seconda edizione, ha preso il via sabato 26 ottobre con 36 imbarcazioni partecipanti. Rispetto alla prima edizione raddoppiano di fatto gli iscritti a conferma del gradimento della sede e del campo di regata da parte dei velisti del ponente ligure e non solo.

Un primo risultato che è già un successo fortemente voluto dal direttore di Marina di Loano Uberto Paoletti e dal suo staff e ottenuto grazie all’impegno e al supporto dei circoli organizzatori: il Circolo Nautico del Finale, il Circolo Nautico Loano, il CNAM Alassio e la collaborazione dello Yacht Club Marina di Loano.

Un fine settimana a due volti dal punto di vista meteo, ha consentito sabato 26 ottobre di disputare due prove sulle boe con vento da nord per la soddisfazione di tutti i partecipanti, mentre domenica 27 ottobre la totale assenza di vento ha impedito di svolgere ulteriori regate.

Molto apprezzato da tutti i partecipanti al Campionato Invernale l’invito per la serata di sabato offerta dall’organizzazione allo Yacht Club Marina di Loano a contorno dell’evento in mare.

Di seguito i podi delle classifiche provvisorie delle varie categorie dopo due giornate.

in classe ORC 1-ORC 2

primo posto per Robi e 14 di Massimo Schieroni (YC Savona)

secondo posto per Vega di Salvatore Giuffrida (LNI Sestri Ponente)

terzo posto per L’Escargot di Fabio Costa e Cesare Iacobucci (LNI Sestri Ponente)

in classe IRC

primo posto per Robi e 14 di Massimo Schieroni (YC Savona)

secondo posto per Corto Maltese di Michele Colasante (C.N. Ilva)

terzo posto per Emma 2 di Emanuela Verrina (C.N. Loano)

in classe Libera SPI 3

primo posto per Atlantis di Alessandro Botto (C.N. Andora)

secondo posto per Nessun Dorma di Giovanni Comollo (C.N. Andora)

terzo posto per Keizen di Giorgio Possio (CNAM)

in classe Libera SPI 2

primo posto per Smania di Roberto Guido Bianchi

secondo posto per Cristiana di Maria Teresa La Ferla (CN Finale)

terzo posto per Alhena di Fabio Samaia (CN Loano)

in classe Libera VB 2

primo posto per Pegy di Romano Nadile

secondo posto per Raahlu di Roberto Mascilongo

terzo posto per Marijo di Olaf Bertalot Garoglio

in classe Libera VB 4

primo posto per Samba di Crocifisso Calignano

secondo posto per Karuna di Emilio Maggi

terzo posto per Pippi di Vincenzo Ferrara

in classe Libera VB 3

primo posto per VIVA II di Carlo Lagolio

secondo posto per Carioca di Daniele Brovero

terzo posto per Voglia Matta di Walter Spagna

La seconda tappa del Campionato Invernale di Marina di Loano è in programma per sabato 9 e domenica 10 novembre.