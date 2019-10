Campionato Amatori Val Bormida, partiti: Pallare FC vittorioso di misura

Pallare. Nell’impianto comunale di Pallare si è riaperto il campionato Amatori Val Bormida; ai nastri di partenza nuove formazioni che si confronteranno con compagini che da tempo prendo parte a questa competizione.

Nel primo incontro la matricola Broker Automobili affrontava i campioni del girone di Promozione della passata stagione, il Pallare FC. Partita combattuta spesso in equilibrio decisa da episodi che hanno agevolato la compagine pallarese. Se il buon giorno si vede dal mattino, Broker Automobili potrà dire la sua in questo torneo.

Nel secondo incontro si scontravano due delle formazioni più rappresentative delle passate edizioni: Bar Bologna con i nuovi acquisti Kasaj e Kararaj ma privo del portiere titolare Peter Toffanello, neo papà, colonna portante del team. Una paartita nel primo tempo equilibrata dove il risultatao è sempre stato in discussione; nella seconda frazione di gioco un evidente calo fisico ha fatto sì che a prevalere sia stata la formazione Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. la Maddalena.

Nell’ultimo incontro i Nati per Vincere si imponevano di larga misura contro le Cengiadi.it in formazione rimaneggiata.

Di seguito i tabellini.

Pallare FC – Broker Automobili 3-2

Pallare FC: Panelli E., Panelli O., Panelli J., Bonifacino N., Bonifacino C., Delbuono, Musetti, Panelli M., Astiggiano.

Broker Automobili: Murialdo, Magni, Giampieri, Briano, Panara, Bossolasco, Rossi, Scotti.

Reti Pallare FC: Astiggiano, Bonifacino C., Bonifacino N.

Reti Broker Automobili: Magni, Briano.

Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. la Maddalena – Bar Bologna 8-3

Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. la Maddalena: Galliano, Tacchini, Cutuli, Tatti, Adami, Caruso, Antezza.

Bar Bologna: Baccino, Paglionico, Di Noto, Kasaj, Kararaj M., Kararaj A.

Reti Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. la Maddalena: Tatti (3), Caruso (4), Tacchini.

Reti Bar Bologna: Kararaj A. (2), Di Noto.

Nati per Vincere – Cengiadi.it 7-1

Nati per Vincere: Dolermo, Niello, Valle, Valenti, Marsiglia, Viazzo, Massaro, Kadrja.

Cengiadi.it: Piana D., Vitale, Pregliasco, Dani, Marenco, Giaquinto.

Reti Nati Per Vincere: Viazzo (2), Massaro (2), Valle (2), Niello.

Reti Cengiadi.it: Marenco.

Nella foto sopra: Pallare FC

Broker Automobili

Cengiadi.it

Nati per Vincere