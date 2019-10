Camper a fuoco a Verezzi, proprietario ustionato: è ricoverato in gravi condizioni

Borgio Verezzi. È di un ferito grave e di uno lieve il bilancio dell’incendio scoppiato ieri sera a Verezzi, nel grande parcheggio pubblico in centro, in via Poggio.

A scatenare il rogo, che ha avvolto un camper e coinvolto altre due auto parcheggiate, pare sia stata una piccola bomba di metano presente all’interno del mezzo che, per cause ancora in via di accertamento, è esplosa.

A seguito dell’esplosione, il proprietario del camper, un turista sulla sessantina, è stato travolto dalle fiamme, riportando gravi ustioni e lesioni. Anche la moglie dell’uomo, che era presente con lui, ha riportato ferite, ma lievi rispetto a quelle del marito.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure che, in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme e la croce bianca di Borgio, che ha trasportato d’urgenza i feriti in ospedale.

L’uomo si trova tutt’ora ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in prognosi riservata, e le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.