Calice Ligure, biker cade nella zona dell’ex base Nato: soccorritori mobilitati

Calice Ligure. Infortunio per un biker a Calice Ligure nella tarda mattinata di oggi, una manciata di minuti prima delle 11.

L’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, è accaduto nella zona dell’ex base Nato e non si conoscono ancora le condizioni del ferito.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce bianca di Calice. Soccorsi ancora in corso.