Calice, le scuole primarie in visita al museo di “Casa del console”

Calice L. La classe quarta della scuola primaria di Calice Ligure è stata accolta al museo di “Casa del Console” del paese.

I bambini, accompagnati da due insegnanti, sono stati condotti dal fotografo Gero Lomnitz in un giro del mondo “fotografico” attraverso le immagini scattate dallo stesso durante i suoi viaggi. Le formazioni rocciose illustrate attraverso le fotografie scattate in Europa ed America Latina, in Oman ed in Patagonia, sono state oggetto di interesse e curiosità per i bimbi coinvolti nella visita.

La mostra sarà aperta fino al 20 di novembre, visite su appuntamento possibili prima del fine settimana, apertura invece consueta sabato e domenica pomeriggio.