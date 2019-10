Quiliano. Recupero della prima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone B. La Vadese riceve la Nolese. Fischio d’inizio al campo sportivo “Picasso” di Quiliano, questa sera ore 20.30.

Nel secondo turno la Vadese ha vinto a Pallare (1-3), la Nolese ha invece perso in casa col Sassello (1-2).

Vadese-Nolese 4-0 (18′, 45′ Giacchino, 23′ Macagno, 32′ Giannone)

Vadese: Provato, Pulina, Marchi (71′ Appice), Cirio, Suetta, Ferro, Montalto, Mandaliti, Giacchino (57′ Quaglia), Giannone, Macagno

A disp.: Cancellara, Paladin, Enzi, Rebottaro, Cavallieri, Enrile, R. Tona. All. Saltarelli

Nolese: Paonessa, Sanchez (46′ Fiorito), Semry, Attolini, Arnaldi, Acunzo, Bordone, Gualerzi, Mombrini, Dabove, Canale

A disp.: Perata, Nardo, Schiappacasse, Bastasin, Marengo, Battaglia, Mandraccio. All. Saporito

Arbitro: Oliva (Savona)

Note: Serata fresca e ventosa, fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti; Macagno (V), Semry, Sanchez (N). Angoli 2-3. Spettatori 30 circa.

Cronaca:

7′ Punizione Nolese dalla trequarti sinistra. Va Dabove; destro a giro, alto.

9′ Occasione Vadese. Macagno sulla destra; va sul fondo, salta Attolini e crossa al centro. Ferro colpisce di testa sul secondo palo. Paonessa si supera, togliendo la palla dall’angolino (forse con l’auto del montante verticale).

Poco più tardi gol annullato a Macagno per fuorigioco.

12′ Ammonito Semry (N).

16′ Punzione per i locali dal vertice sinistro dell’area. Calcia Giannone, alto di poco.

18′ Gol Vadese! Macagno si libera sulla fascia sinistra; salta un avversario col doppio passo e mette in mezzo. Giacchino, abile a smarcarsi, irrompe in spaccata sul secondo palo gonfiando la rete. 1-0.

23′ Gol Vadese! Lancio dalle retrovie. Semry manca l’intervento; Macagno s’invola a tu per tu col portiere nolese e lo trafigge col piatto. 2-0.

25′ I locali insidiano nuovamente la difesa ospite. Paonessa per due volte toglie le castagne dal fuoco con due uscite basse.

26′ Giallo a Sanchez (N).

30′ Acunzo vince un contrasto sulla trequarti. Sinistro a incrociare dai venticinque metri, a lato.

32′ Gol Vadese! Lungo lancio di Mandaliti. Azione 2 vs 2: Giannone riceve, avanza verso il limite dell’area, si decentra e sorpende Paonessa con un tiro di esterno destro. 3-0.

37′ Ammonito Macagno (V) per proteste.

38′ Corner Nolese dalla destra. Attolini colpisce col ginocchio sottomisura; Provato alza sopra la traversa.

45′ Gol Vadese! Macagno s’incunea sulla destra e passa al centro per Giacchino. Il veterano attaccante rossoazzuro, tutto solo, appoggia in rete. 4-0.

45′ Fine primo tempo: Vadese-Nolese 4-0.

46′ Inizio secondo tempo (21.27). Un cambio negli ospiti; fuori Sanchez, dentro Fiorito.

49′ Punizione Vadese sulla fascia destra. Giannone si incarica della battuta; parabola arcuata a rientrare, Paonessa smanaccia in angolo.

57′ Sostituzione nei locali. Esce Giacchino, entra Quaglia.

62′ Gualerzi recupera palla sulla destra e si dirige verso la porta. Cadendo riesce però a indirizzare il pallone come vorrebbe: ne esce un pallonetto troppo lungo.

63′ Cambio nella squadra di Saltarelli. Esce Cirio, subentra Enzi.

66′ Nolese pericolosa. Mombrini, tiro a palombella dai venti metri. Leggermente alto.

68′ Doppia opportunità Vadese. Macagno viene lanciato sulla sinistra, si accentra e conclude. Paonessa resta in piedi e dice di no. Montalto ribatte in seconda istanza; Attolini mura provvidenzialmente in prossimità della linea di porta.

71′ Cambio Vadese. Fuori Marchi, dentro Appice.