Pietra Ligure. Terminati i campionati europei di Roma 2019, che hanno visto l’Italia posizionarsi al sesto posto finale nonostante abbia dimostrato una grande crescita dal punto di vista del gioco, sabato 26 ottobre è ricominciato il campionato non vedenti.

Le squadre che si contenderanno lo scudetto 2019/20, che attualmente è nelle mani del Crema, sono Liguria Calcio non Vedenti, Quarto Tempo Firenze, Roma, Caserta, Bari, Lecce.

Ad aprire le danze di questo affascinante campionato è stato il Quarto Tempo Firenze che ha ospitato il Bari, battendolo con un 3-1 in rimonta, grazie al pareggio del neo acquisto Giunta, che ha risposto al rigore di D’Attolico, e alla doppietta di Gravina, il secondo innesto della squadra fiorentina.

Ottimo dunque l’impatto dei due nuovi rinforzi di casa Firenze che, con l’ottima prestazione di tutta la squadra, hanno contribuito ai primi 3 punti della stagione. Da notare nelle fila del Bari il ritorno di Nicola Mauro, ex Firenze dove ha militato per due stagioni.

Il pietrese Sebastiano Gravina, quindi, è stato protagonista dell’incontro. Non nasconde la propria soddisfazione per com’è cominciata la sua nuova esperienza: “Essere a Firenze significa aver realizzato un sogno. Per me è una grande sfida, forse una sfida più grande del solito, ma se si vuole migliorare ed alzare asticella, bisogna pur sempre cercare sfide grandi ed importanti. Sono felice per la vittoria, perché vincere alla prima di campionato è più importante di quanto possa sembrare, poi la squadra credo che abbia giocato un bel calcio e che la vittoria sia stata meritata, onore al Bari che ci ha provato fino all’ultimo e che porto sempre nel cuore, per le mie amate origini”.

“Giunta credo sia stato il migliore in campo, ha tenuto il centrocampo alla grande ed ha portato in pareggio la squadra, un gol importante che ci ha dato fiducia per portare a casa il risultato – prosegue Gravina -. Sono contento per la doppietta con la maglia della Fiorentina, spero che siano i primi due gol di tanti per quest’anno“.

Da rilevare la presenza sugli spalti di Barone, vicepresidente della Fiorentina, che ha confermato l’interesse nel continuare a seguire la squadra della categoria non vedenti.

Le prossime gare che concluderanno la prima giornata saranno Caserta-Lecce sabato 9 novembre e Crema-Liguria domenica 10 novembre.

Per non perdersi nemmeno una partita in diretta è possibile seguire la pagina Calcio a 5 non vedenti su Facebook ed il sito Fispic per le notizie, la classifica ed ulteriori informazioni.