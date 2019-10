Cairo Montenotte in lutto per la scomparsa di Lidia Prato

Savona. Venerdì scorso, presso il reparto Utim dell’ospedale San Paolo di Savona, si è spenta Lidia Prato, madre del del portavoce della Confederazione Cobas di Savona Franco Xibilia. Aveva 90 anni.

“Il ricordo del suo carattere dolce resterà per sempre nella mente dei cairesi – è il ricordo – Le sofferenze ospedaliere degli ultimi mesi non hanno ridotto la sua vivacità intellettuale, né la sua vocazione altruita. Lidia ricordava sempre come Cairo Montenotte fosse divenuta, nel 1944, un capo di deportati verso Mauthausen. La sua passione per la storia e per la letteratura la portava ad amare autori come Dostoevskij sin da ragazza, quando crebbe in una famiglia povera in un paese povero. Non sarà dimenticata”.

Lidia Prato resterà all’obitorio del San Paolo sino a domani, lunedì 21 ottobre. Il funerale si terrà mercoledì alle 11 alla cappella di San Rocco.