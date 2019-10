Cairo Montenotte. “L’inizio di campionato della Cairese è stato più che positivo – afferma il ds Matteo Giribone – la squadra ha tanti volti nuovi, compreso mister Beppe Maisano, pur affrontando squadre importanti come Ospedaletti, Albenga e Pietra Ligure”.

Il dirigente valbormidese analizza l’andamento della Cairese, brava a capire, nelle insidie delle prime gare, il proprio reale valore.

“La squadra sta giocando un ottimo calcio, iniziando sempre il gioco da dietro, senza buttare mai via la palla, va da atto ai mister Maisano e Bruzzone di aver dato un’impronta di gioco di alto livello”.

L’obiettivo stagionale resta sempre la salvezza oppure si può pensare ad alzare l’asticella delle proprie ambizioni?

“La nostra è una squadra giovane, che può vincere con tutti ma se non è sul pezzo incontra naturali difficoltà, l’obiettivo stagionale è il consolidamento della categoria, rispetto alla scorsa stagione, la squadra ha ringiovanito l’organico, basti pensare che i giocatori più anziani sono Moraglio e Di Martino, che hanno 28 e 29 anni”.

Stai monitorando il mercato, per cercare di non farsi sfuggire qualche importante occasione per rinforzare la squadra?

“La squadra non è per niente inferiore a tante compagini che sono davanti, sappiamo quello che ci manca per essere definitivamente al completo e stiamo ragionando su come agire a dicembre... fermo restando che siamo contentissimi dei ragazzi e del lavoro effettuato dallo staff tecnico”.

La vostra Juniores è partita alla grande…

“Approfitto dell’occasione per fare un plauso alla nostra Juniores, guidata da Massimiliano Brignone, che ha vinto cinque volte in altrettante partite, frutto anche del lavoro in sintonia con la prima squadra”.