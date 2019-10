Cairo Montenotte. La Cairese, sotto di due reti con l’Albenga, riesce a recuperare una gara che sembrava compromessa, dimostrando di avere importanti valori caratteriali e tecnici.

“Per come si era messa la partita, abbiamo dimostrato di essere squadra – afferma Francesco Saviozzi – sotto di due reti , abbiamo accorciato le distanze con Di Martino (su rigore) e in dieci uomini (ndr, espulsione di Doffo) siamo riusciti, con il sottoscritto, sempre dagli undici metri, a pareggiare“.

“Se continueremo a mettere in campo gioco e determinazione potremo mettere in difficoltà qualsiasi compagine – continua il capitano – siamo un gruppo unito e fantastico e questo fattore è stato determinante nella gara odierna contro l’Albenga“.

“Il pareggio, per come è stato ottenuto, ha il valore di una vittoria – conclude il bomber – loro sono una squadra, sulla carta, devastante, ma noi siamo stati bravi a giocare a viso aperto la partita e per questo ci godiamo il risultato positivo”.