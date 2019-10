Cairo Montenotte. Al Lionello Rizzo il derby in ricordo di Carlo Pizzorno è della Cairese.

Nel primo tempo una rete per parte: apre le marcature la Carcarese con un bolide dal limite di Mignone, risponde pochi minuti più tardi la palombella di Frediani. Il risultato non cambia e ai calci di rigore il portiere gialloblù Farris regala la vittoria ai padroni di casa.

Ma in questa giornata il vero protagonista non è stato il calcio. Molte vecchie glorie che hanno calcato i due campi valbormidesi non hanno voluto mancare ad una partita in ricordo del loro Carlo Pizzorno nel giorno dell’anniversario della sua morte. “Stasera qui ci siete tutti voi, avrete avuto meno successo dei tanti giocatori di Seria A da lui premiati ai Tornei Internazionali, che con orgoglio amava ricordare – commenta commossa la figlia Simona – ma voi gli avete regalato le più grandi soddisfazioni. Voi lo ricordate come uomo di calcio straordinario, noi come un grande papà”.

La famiglia Pizzorno, rappresentata dal figlio Franco suo compagno e complice sui campi da calcio, ringrazia poi tutti i partecipanti: “Siamo molto felici di aver ricordato papà in questo modo, ha rappresentato esattamente ciò che lui era. Da lassù avrà sicuramente fatto un sorriso sotto i baffi, pieno di gioia ma anche con la consapevolezza che lui l’avrebbe organizzata meglio”. Franco poi continua: “Ringraziamo la Carcarese e la Cairese per l’ospitalità e la partecipazione, tutti i giocatori, gli spettatori, la giunta comunale e anche chi per motivi personali non ha potuto prendere parte a questa serata”.

Una partita all’insegna del ricordo, ma anche della beneficienza. “Tutti i ricavati di oggi, saranno devoluti all’Associazione Guido Rossi che ha sempre lavorato egregiamente sul territorio e ci ha sempre dato grande aiuto nei momenti in cui abbiamo avuto bisogno” spiegano i figli.

Triplice fischio e il Lionello Rizzo si riempie di grandi sorrisi, applausi e tanta malinconia per la mancanza di un uomo che con i suoi mille pregi uniti anche ai suoi difetti è riuscito a regalare alla Val Bormida tanti sogni e soddisfazioni, lasciando un’impronta indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. L’appuntamento è al prossimo anno, stessa data ma stadio diverso: il Candido Corrent.

LE FORMAZIONI

CAIRESE: Farris, Brignoli, Ghiso, Ligi, Rigato, Gamberucci, Sinopia, Abbaldo, Formoso, Ceppi, Chiarlone, Ferraro, Orsi, Adami, Caruso, Mendez, Frediani, Pistone. Allenatori: Guarise, Usai, Minio, Caracciolo, Venturino.

CARCARESE: Marini, Salvatico, Zanti, De Madre, Rolando, Tomatis, Palombini, Bottinelli, Mignone, Biolzi, Longagna, Boveri, Bergero, Goudjaby. Allenatori: Pusceddu, Laoretti, Marotta.

ARBITRO: Sig. Ferrero di Alba