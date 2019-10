Domenica si è tenuta fra le acque di Bergeggi e la baia di Spotorno e Noli la prima edizione della “Veleggia tra le Boe di fine Estate“ . Nove le imbarcazioni presenti nonostante le inclementi condizioni del mare con onda formata, che hanno percorso le 7,4 miglia marine previste dal tracciato. La partenza è stata fissata dalla boa B dell’ AMP Bergeggi per proseguire alla boa C e successivamente la D proseguendo per la baia di Noli per poi tornare alla boa C e quindi all’arrivo.

Il crollo del vento intorno alle 13 ha messo a dura prova gli equipaggi che si son trovati a lottare con l’onda e l’assenza di vento che si è fatto rivedere al passaggio dell’ultimo partecipante ed ha loro consentito un comodo e veloce rientro verso i porti di Varazze e Savona.

Rewind ha sbaragliato tutti completando il percorso in poco meno di un ora ed un quarto, seguito dopo una ventina di minuti da Fylla, Sora Lella, Blue Witch e Sparviero. Il CO ha dovuto attendere i rimanenti intrappolati nella carenza di vento ben più di un ora.

Gli organizzatori del Savona Yacht Club in collaborazione con Il Varazze Club Nautico e la Lega Navale Sez. di Varazze, si sono detti molto soddisfatti per questa edizione inaugurale: “È stato un test per provare un percorso

alternativo ai soliti bastoni che troviamo nelle nostre regate d’altura – dicono -e stimolare gli armatori a partecipare a questo genere di manifestazioni”