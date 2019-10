Ferrania. Incendio questo pomeriggio a Ferrania, frazione di Cairo Montenotte.

Secondo quanto riferito, a prendere fuoco intorno alle 17.00 sarebbe stata una baracca di legno. La dinamica dell’episodio è ancora tutta da verificare, tuttavia pare che le fiamme si siano sviluppate in un istante ed abbiano prodotto una densa nube di fumo.

Foto 2 di 2



A causare il rogo improvviso sarebbe stato il fuoco su alcune sterpeglie vicine, che si sarebbero poi propagate alla baracca, andata poi distrutta.

Alcuni cittadini, allarmati dalla coltre di fumo, hanno subito chiamato i soccorsi. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Cairo ed una di Savona sono subito intervenute con una autobotte per domare le fiamme e operare per la successiva messa in sicurezza della zona.